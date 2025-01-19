По информации источника, в этом году сборная России проведет два матча на выезде. Сообщается, что согласно календарному плану, который был утвержден в конце 2024 года, в марте подопечные Валерия Карпина сыграет товарищескую встречу в Азии, а во время ноябрьских сборов - в Африке. Также отмечается, что все остальные игры национальной команды должны состояться в России.
Молодежная сборная России также проведет две выездные игры - в июне в Европе, а в октябре в Америке.
Источник: "РБ Спорт"
В марте сборная России проведет товарищеский матч в Азии, в ноябре сыграет в Африке
Фото: сборная России