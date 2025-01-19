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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
3 - 2 3 2
ТоттенхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 3 1 3
БрайтонЗавершен
Ноттингем Форест
3 - 2 3 2
СаутгемптонЗавершен
Ипсвич
0 - 6 0 6
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

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Сельта
1 - 2 1 2
АтлетикЗавершен
Реал Мадрид
4 - 1 4 1
Лас-ПальмасЗавершен
Осасуна
1 - 1 1 1
Райо ВальеканоЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

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Фиорентина
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Кальяри
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Парма
1 - 1 1 1
ВенецияЗавершен
Верона
0 - 3 0 3
ЛациоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен
Вердер
0 - 2 0 2
АугсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сент-Этьен
1 - 1 1 1
НантЗавершен
Анже
2 - 0 2 0
ОсерЗавершен
Реймс
1 - 1 1 1
ГаврЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 2 3 2
РодинаЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
Раднички 1923Завершен
ЦСКА
4 - 1 4 1
АГМКЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

В марте сборная России проведет товарищеский матч в Азии, в ноябре сыграет в Африке

Фото: сборная России
По информации источника, в этом году сборная России проведет два матча на выезде. Сообщается, что согласно календарному плану, который был утвержден в конце 2024 года, в марте подопечные Валерия Карпина сыграет товарищескую встречу в Азии, а во время ноябрьских сборов - в Африке. Также отмечается, что все остальные игры национальной команды должны состояться в России.

Молодежная сборная России также проведет две выездные игры - в июне в Европе, а в октябре в Америке.

Источник: "РБ Спорт"

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