"Я оставил "Оренбург", потому что появилась возможность принять участие вместе с "Серро Портеньо" в Кубке Либертадорес. Это было для меня одним из главных устремлений в карьере. А кроме того, это возможность быть ближе к семье", - цитирует Переса "Чемпионат".
Матиас Перес перешел в парагвайский "Серро Портеньо" из "Оренбурга" в зимнее трансферное окно за 1,8 миллионов евро и заключил контракт до конца 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,8 миллионов евро.
Всего центральный защитник провел за оренбуржцев во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 3 результативные передачи. После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 8-ю набранными очками.
Аргентинец Матиас Перес рассказал о причинах ухода из "Оренбурга"
Защитник Матиас Перес рассказал, почему перешел из "Оренбурга" в "Серро Портеньо".
Фото: ФК "Оренбург"