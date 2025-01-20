Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
22:45
УдинезеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецЗавершен
Локомотив
0 - 2 0 2
Шанхай ПортИдёт

Аргентинец Матиас Перес рассказал о причинах ухода из "Оренбурга"

Защитник Матиас Перес рассказал, почему перешел из "Оренбурга" в "Серро Портеньо".
Фото: ФК "Оренбург"
"Я оставил "Оренбург", потому что появилась возможность принять участие вместе с "Серро Портеньо" в Кубке Либертадорес. Это было для меня одним из главных устремлений в карьере. А кроме того, это возможность быть ближе к семье", - цитирует Переса "Чемпионат".

Матиас Перес перешел в парагвайский "Серро Портеньо" из "Оренбурга" в зимнее трансферное окно за 1,8 миллионов евро и заключил контракт до конца 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 2,8 миллионов евро.

Всего центральный защитник провел за оренбуржцев во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 3 результативные передачи. После 18-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ с 8-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится