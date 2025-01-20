«Могу сказать, что к нему есть интерес из европейских клубов. Не хотел бы комментировать именно про «Наполи», чтобы не создать лишний радар. Давайте оставим это со знаком вопроса. Если скажу, что правда, то придётся дальше рассказывать», — приводит слова Газизова Meteratings.
В текущем сезоне Гаджиев принял участие в 23 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что представители «Наполи» посетили зимние сборы «Динамо» в Турции и встретились с игроком.
24 января «Динамо» проведет свой второй товарищеский матч на зимних сборах, на этот раз против болгарского клуба «Славия» из Софии.
Газизов подтвердил интерес европейских клубов к Гаджиеву, но оставил вопрос о "Наполи" открытым
Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе итальянского «Наполи» к полузащитнику команды Абакару Гаджиеву.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"