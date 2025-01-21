"У "Зенита" есть опция обратного выкупа. Также по условиям контракта предусмотрено, что в случае продажи Сергеева 30 процентов от перепродажи полагаются "Зениту", - приводит дополнительные слова неназванного источника "Чемпионат".
Нападающий Иван Сергеев выступает за самарские "Крылья Советов" с сентября 2024 года, когда волжане выкупили форварда у петербургского "Зенита" за 2 млн евро. После перехода он принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил 3 гола.
Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитан на 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3 млн евро.
"Чемпионат": сумма отступных Сергеева в "Крыльях Советов" составляет 10 млн евро
По информации СМИ, сумма отступных нападающего Ивана Сергеева в самарских "Крыльях Советов" составляет 10 миллионов евро.
Фото: ФК "Крылья Советов"