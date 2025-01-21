Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
1 - 0 1 0
Астон ВиллаЗавершен
Аталанта
5 - 0 5 0
ШтурмЗавершен
Црвена Звезда
0 - 0 0 0
ПСВ1 тайм
Брюгге
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Атлетико
0 - 0 0 0
Байер1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Лилль1 тайм
Бенфика
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
Слован
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
3 - 3 3 3
Динамо КиевЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
1 - 0 1 0
ВойводинаЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ИорданияЗавершен

"Чемпионат": сумма отступных Сергеева в "Крыльях Советов" составляет 10 млн евро

По информации СМИ, сумма отступных нападающего Ивана Сергеева в самарских "Крыльях Советов" составляет 10 миллионов евро.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У "Зенита" есть опция обратного выкупа. Также по условиям контракта предусмотрено, что в случае продажи Сергеева 30 процентов от перепродажи полагаются "Зениту", - приводит дополнительные слова неназванного источника "Чемпионат".

Нападающий Иван Сергеев выступает за самарские "Крылья Советов" с сентября 2024 года, когда волжане выкупили форварда у петербургского "Зенита" за 2 млн евро. После перехода он принял участие в 13 официальных матчах, в которых забил 3 гола.

Его действующее соглашение с футбольным клубом рассчитан на 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 3 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится