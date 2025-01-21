Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Монако
1 - 0 1 0
Астон ВиллаЗавершен
Аталанта
5 - 0 5 0
ШтурмЗавершен
Црвена Звезда
0 - 0 0 0
ПСВ1 тайм
Брюгге
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Атлетико
0 - 0 0 0
Байер1 тайм
Ливерпуль
0 - 0 0 0
Лилль1 тайм
Бенфика
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
Слован
0 - 0 0 0
Штутгарт1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
3 - 3 3 3
Динамо КиевЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ахмат
1 - 0 1 0
ВойводинаЗавершен
Зенит
1 - 1 1 1
ИорданияЗавершен

Глушаков: футбольная столица России в Москве - Питеру тяжело тягаться

Бывший игрок московских "Локомотива" и "Спартака" Денис Глушаков назвал футбольную столицу России.
Фото: ФК "Химки"
"Конечно, футбольная столица России в Москве. Посмотрите, сколько московских фанатов и клубов. А в Питере — один "Зенит". Да, там любят и развивают футбол, хотят это сделать. Но, думаю, пока Питеру, при всем уважении, тяжело тягаться с Москвой в любом случае", - приводит слова Глушакова Sport24.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Москву представляют четыре футбольных клуба: "Спартак", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив". А Санкт-Петербург в чемпионате России представляет "Зенит", который последние шесть сезонов становился победителем национального первенства.

При этом на данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает футбольный клуб "Краснодар", который имеет в своём активе 39 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится