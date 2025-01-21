"Конечно, футбольная столица России в Москве. Посмотрите, сколько московских фанатов и клубов. А в Питере — один "Зенит". Да, там любят и развивают футбол, хотят это сделать. Но, думаю, пока Питеру, при всем уважении, тяжело тягаться с Москвой в любом случае", - приводит слова Глушакова Sport24.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Москву представляют четыре футбольных клуба: "Спартак", "Динамо", ЦСКА, "Локомотив". А Санкт-Петербург в чемпионате России представляет "Зенит", который последние шесть сезонов становился победителем национального первенства.
При этом на данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает футбольный клуб "Краснодар", который имеет в своём активе 39 очков.
Глушаков: футбольная столица России в Москве - Питеру тяжело тягаться
Бывший игрок московских "Локомотива" и "Спартака" Денис Глушаков назвал футбольную столицу России.
Фото: ФК "Химки"