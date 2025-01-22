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Агент Барбоза рассказал, какие клубы РПЛ будут самыми активными в зимнее трансферное окно

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился прогнозами на зимнее трансферное окно в РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"
«Кто будет самым активным клубом этой зимой? Логично предложить, что «Зенит» — их менеджмент усилено проводит переговоры по игрокам, которых они собираются подписать в ближайшее время. Также «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Это те команды, которые будут наиболее активны в зимнее трансферное окно. Важно, что эти клубы ищут игроков на перспективу, тех футболистов, которые будут полезны как минимум несколько сезонов», — отметил Барбоза в разговоре с «РБ Спорт».

Уже стало известно, что «Зенит» подписал бразильского вингера Луиса Энрике, сумма трансфера составила около 33 миллионов евро. Кроме того, клуб объявил о продаже Артура за 10 миллионов евро.

Зимнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге будет открыто с 23 января по 20 февраля.

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