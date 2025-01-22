"Мы двигаемся, работа ведется в постоянном режиме. Болельщики могут быть спокойны. Нет никаких предпосылок к тому, что будущее Алексея не в "Локомотиве". Мы работаем над новым контрактом именно с "Локомотивом", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и отметился 11-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками.
Агент Батракова - о будущем полузащитника: болельщики могут быть спокойны
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"