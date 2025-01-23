По информации источника, полузащитник казанского "Рубина" Александр Ломовицкий перейдет в воронежский "Факел".
В текущем сезоне Александр Ломовицкий провел за казанский "Рубин" 3 матча в Кубке России и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 500 тысяч евро, действующее соглашение игрока с казанским клубом рассчитано до лета 2026 года.
Ранее Ломовицкий выступал за тульский "Арсенал", московский "Спартак" и подмосковные "Химки".
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": "Факел" подпишет полузащитника Александра Ломовицкого
Полузащитник Александр Ломовицкий продолжит карьеру в воронежском "Факеле".
Фото: ФК "Рубин"