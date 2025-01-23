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"Чемпионат": "Факел" подпишет полузащитника Александра Ломовицкого

Полузащитник Александр Ломовицкий продолжит карьеру в воронежском "Факеле".
Фото: ФК "Рубин"
По информации источника, полузащитник казанского "Рубина" Александр Ломовицкий перейдет в воронежский "Факел".

В текущем сезоне Александр Ломовицкий провел за казанский "Рубин" 3 матча в Кубке России и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 500 тысяч евро, действующее соглашение игрока с казанским клубом рассчитано до лета 2026 года.

Ранее Ломовицкий выступал за тульский "Арсенал", московский "Спартак" и подмосковные "Химки".

Источник: "Чемпионат".

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