Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
ФКСБНе начат
Хоффенхайм
20:45
ТоттенхэмНе начат
Буде-Глимт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Порту
20:45
ОлимпиакосНе начат
Мальмё
20:45
ТвентеНе начат
АЗ Алкмар
20:45
РомаНе начат
Виктория П
20:45
АндерлехтНе начат
Фенербахче
20:45
ЛионНе начат
Айнтрахт
23:00
ФеренцварошНе начат
Эльфсборг
23:00
НиццаНе начат
РФШ
23:00
АяксНе начат
Юнион
23:00
БрагаНе начат
Лудогорец
23:00
МидтьюлландНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
РейнджерсНе начат
ПАОК
23:00
СлавияНе начат
Лацио
23:00
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 0 3 0
ОрдабасыЗавершен
Акрон
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен

Черчесов: заграницей к нам относятся неуважительно, потому что то, что у них табу, у нас можно

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об отношении к российскому футболу в Европе.
Фото: YouTube-канал "Спартак Шоу"
"Говорю сейчас об организации российского футбола в целом. Немало поиграл и поработал за границей тренером - и есть понимание, как там к нам относятся. Иногда немного неуважительно, так сказал бы. Потому что то, что там табу, у нас можно. Об этом могу рассказать не только я, но и Корнеев, Шалимов, Юран, Слуцкий, Аршавин и другие люди, которые имеют западный опыт", - заявил Черчесов.

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавляет национальную команду Казахстана с лета 2024-го года. Под его руководством команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в 6-ти матчах Лиги Наций, заняв последнее место в группе со сборными Норвегии, Австрии и Словении. Общая разница мячей - 0:15.

Ранее Черчесов возглавлял австрийские клубы низших лиг - "Куфштайн" и "Ваккер". Перед тем как возглавить сборную России специалист был главным тренером польской "Легии". Последним клубом в карьере Черчесова был венгерский "Ференцварош". В бытность футболистом Черчесов поиграл за клубы "Тироль", "Ваккер" и дрезденское "Динамо".

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится