"Говорю сейчас об организации российского футбола в целом. Немало поиграл и поработал за границей тренером - и есть понимание, как там к нам относятся. Иногда немного неуважительно, так сказал бы. Потому что то, что там табу, у нас можно. Об этом могу рассказать не только я, но и Корнеев, Шалимов, Юран, Слуцкий, Аршавин и другие люди, которые имеют западный опыт", - заявил Черчесов.
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавляет национальную команду Казахстана с лета 2024-го года. Под его руководством команда 1 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений в 6-ти матчах Лиги Наций, заняв последнее место в группе со сборными Норвегии, Австрии и Словении. Общая разница мячей - 0:15.
Ранее Черчесов возглавлял австрийские клубы низших лиг - "Куфштайн" и "Ваккер". Перед тем как возглавить сборную России специалист был главным тренером польской "Легии". Последним клубом в карьере Черчесова был венгерский "Ференцварош". В бытность футболистом Черчесов поиграл за клубы "Тироль", "Ваккер" и дрезденское "Динамо".
Источник: "СЭ"
Черчесов: заграницей к нам относятся неуважительно, потому что то, что у них табу, у нас можно
Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об отношении к российскому футболу в Европе.
Фото: YouTube-канал "Спартак Шоу"