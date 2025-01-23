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Червиченко: Селихов — один из пяти лучших вратарей РПЛ

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уходе Александра Селихова из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
«Он может в перерыве к кому-то присоединиться, пройти полноценные сборы и, наверное, показывать хорошую игру в воротах. Я не знаю, какие шансы у него заиграть в первой восьмёрке РПЛ, у него травмы были. Не знаю, насколько они серьёзные, тут всё зависит от его физического состояния. С мастерством всё в порядке, это вратарь, который входит в топ-5 лучших наших вратарей РПЛ», — заявил Червиченко «Евро-Футбол.Ру».

Александр Селихов выступал за «Спартак» с января 2017 года, перейдя из пермского «Амкара» за 3,5 миллиона евро. Всего за «Спартак» провел 102 матча, в том числе 5 матчей в Лиге Чемпионов. Контракт игрока со «Спартаком» истекал летом, и красно-белые решили расторгнуть соглашение в зимнее трансферное окно. Текущая рыночная стоимость голкипера составляет 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.

За сборную России сыграл лишь в одном матче в 2022 году, проведя 45 минут против сборной Таджикистана.

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