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Тимур Лепсая оценил сильные стороны потенциального новичка ЦСКА Лоррана

Спортивный менеджер Тимур Лепсая высказал мнение о возможном переходе 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана в ЦСКА.
Фото: IMAGO
«Он считается одним из больших талантов бразильского футбола. Техничный и быстрый футболист, умеет обыгрывать один в один. Но ему 18 лет. Тяжело сказать, сможет ли он усилить ЦСКА здесь и сейчас, игрок ещё не сформировался до конца. Этот трансфер — большой риск, потому что многое будет зависеть от его адаптации. ЦСКА готов заплатить за Лоррана большие деньги», — цитирует Лепсая «Чемпионат».

Лорран является воспитанником футбольного клуба «Фламенго». Он дебютировал в основном составе зимой 2023 года, в возрасте 16-ти лет. Всего за «Фламенго» он провёл 35 матчей, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильца составляет 12 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2029 года.

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