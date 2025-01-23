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Семшов: "Динамо" станет чемпионом России по футболу, когда команду будет тренировать динамовец!

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о шансах московского "Динамо" на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"Согласен, что все заждались чемпионства бело-голубых! Ох, я вот даже не знаю… Ну, давайте я так скажу! "Динамо" станет чемпионом России по футболу, когда команду будет тренировать динамовец!" - цитирует Семшова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом".

По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички стала бронзовым призером чемпионата России. Бело-голубым предстоит сыграть два матча с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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