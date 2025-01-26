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Станислав Магкеев рассказал, чем Нижний Новгород похож на Владикавказ

Защитник нижегородского "Пари НН" Станислав Магкеев ответил, чем бытовая атмосфера Нижнего Новгорода отличается от столичного ритма.
Фото: ФК "Пари НН"
"По сравнению с Москвой, конечно, непривычно. Совсем разные ритмы жизни. Но Нижний Новгород очень похож на Владикавказ, поэтому есть небольшое ощущение присутствия дома. Те же небольшие здания, нет высоток, парки. Мне комфортно в Нижнем", - приводит слова Магкеева "РБ Спорт".

Станислав Магкеев с июля 2024 года выступает в составе нижегородского "Пари НН". Всю свою предыдущую карьеру защитник провёл в командах клубной структуры московского "Локомотива".

Его действующий контракт с клубом из Нижнего Новгорода рассчитан на срок до 30 июня 2025 года с возможностью его продления на ещё один год. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 11 официальных матчах.

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