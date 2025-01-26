"В "Спартаке" есть Артём Ребров, которого я считаю уже грамотным руководителем. Он разберётся в вопросе, нужен ли "Спартаку" вратарь на замену ушедшему Селихову. Думаю, к нему прислушаются. Это человек, который знает про футбол всё и понимает, как должно быть", - приводит слова Булыкина Legalbet.
Московский "Спартак" 22 января объявил о расторжение по согласию сторон контракта с 30-летним вратарём Александром Селиховым. Голкипер выступал за красно-белых с декабря 2016 года, когда его за 3,5 млн евро выкупили у пермского "Амкара". На счету футболиста за 8 лет в команде 102 оявления на поле в официальных матчах, 30 из которых ему удалось оставить ворота неприкосновенными.
Булыкин: Ребров решит, нужна ли "Спартаку" замена Селихову
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о позиции вратаря в московском "Спартаке" после ухода голкипера Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"