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Магкеев объяснил, почему хавбек "Локо" Батраков сейчас находится в топе

Защитник нижегородского "Пари НН" Станислав Магкеев поделился своим мнением о полузащитнике московского "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Парень начал играть, ему доверяет тренер. У него пошло. Каждая вторая передача летит куда надо. Хорошо исполняет стандарты, забивает. У него сейчас все на волне. И поэтому он в топе. Батраков показывает свои качества, что умеет. Я желаю ему продолжать так же. Все надеемся, что он будет и дальше показывать такую игру", - приводит слова Магкеева "РБ Спорт".

19-летний полузащитник Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне в составе "железнодорожников" хавбек в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых ему удалось забить в ворота соперников 11 голов, отдать партнерам по команде 8 голевых передач, получить 7 жёлтых карточек.

По итогам 2024 года Алексей Батраков был признан лучшим молодым футболистом России.

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