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Наумов: если Бителло уходит, трансфер Глебова является хорошим для "Динамо"

Президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника "Ростова" Данила Глебова в "Динамо".
Фото: официальный сайт "Ростова"
"Если Бителло уходит, трансфер Глебова является хорошим для "Динамо". Глебов - футболист, который даёт очень большой объём. Для "Динамо" это очень важно, ведь у них сильная атака, а объём Даниила очень поможет в центре поля. Это хороший переход для динамовцев и Глебова, ведь это "Динамо", а не "Ростов", - заявил Наумов.

Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" заинтересовано в трансфере полузащитника Данила Глебова, однако клубы до сих пор не смогли договориться о сумме потенциального трансфера.

Бразилец Бителло вернулся в расположение "Динамо" и присоединился к команде в Катаре. Ранее сообщалось, что легионер хочет покинуть московский клуб. В услугах бразильца был заинтересован Бителло.

Источник: "Чемпионат"

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