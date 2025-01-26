"Если Бителло уходит, трансфер Глебова является хорошим для "Динамо". Глебов - футболист, который даёт очень большой объём. Для "Динамо" это очень важно, ведь у них сильная атака, а объём Даниила очень поможет в центре поля. Это хороший переход для динамовцев и Глебова, ведь это "Динамо", а не "Ростов", - заявил Наумов.
Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" заинтересовано в трансфере полузащитника Данила Глебова, однако клубы до сих пор не смогли договориться о сумме потенциального трансфера.
Бразилец Бителло вернулся в расположение "Динамо" и присоединился к команде в Катаре. Ранее сообщалось, что легионер хочет покинуть московский клуб. В услугах бразильца был заинтересован Бителло.
Источник: "Чемпионат"
Наумов: если Бителло уходит, трансфер Глебова является хорошим для "Динамо"
Президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника "Ростова" Данила Глебова в "Динамо".
Фото: официальный сайт "Ростова"