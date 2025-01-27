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"Индепендьенте" обратился в футбольный трибунал ФИФА из-за трансфера Фариньи в "Химки"

Юрист Илья Зотов заявил, что подмосковные "Химки" просрочили два платежа клубу "Индепендьенте" за трансфер защитника Эдгардо Фариньи.
Фото: официальный сайт "Химок"
"Между панамским клубом "Индепендьенте" и "Химками" подписан трансферный договор о переходе Эдгардо Фариньи. Трансферная выплата за футболиста разбита на три транша. На настоящий момент "Химки" просрочили два платежа, в связи с чем "Индепендьенте" обратился с заявлением в Футбольный трибунал ФИФА и ожидает ответа от российского клуба", - поделился Зотов.

23-летний центральный защитник Эдгардо Фаринья перебрался в "Химки" из панамского "Индепендьенте" в летнее трансферное окно и заключил с российским клубом контракт до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, "Химки" подписали защитника панамской сборной в статусе свободного агента.

В первой части текущего сезона Фаринья принял участие в десяти матчах "Химок" в РПЛ и отметился двумя голами. Еще три раза защитник выходил на поле в матчах Кубка страны.

Ранее ФИФА наложил трансферный бан на ЦСКА из-за долга перед "Херенвеном" за трансфер нигерийца Чидера Эджуке из "Херенвена" в 2020 году. 27 января нидерландский клуб сообщил, что "армейцы" полностью рассчитались за переход футболиста.

Источник: Legalbet

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