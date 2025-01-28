"Зиньковский ищет игровое время, в "Спартаке" он не так часто появляется на поле. В "Локомотиве" есть Михаил Галактионов, который знает подход к футболистам, может встроить Зиньковского в игру. Это уже зрелый игрок, переход будет в плюс клубу и футболисту. Если "Локомотив" рассматривает его, то уже знает, как его применить на футбольном поле. Зиньковский усилит "Локомотив", это качественный футболист", - поделился Фильцов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что вингер московского "Спартака" Антон Зиньковский может сменить команду в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован столичный "Локомотив". В текущем сезоне Зиньковский всего семь раз выходил на поле в футболке "Спартака" в матчах РПЛ. Еще шесть матчей игрок провел в Кубке России.
Всего на счету Зиньковского три голевые передачи в 13 матчах за "Спартак" во всех турнирах. Контракт 28-летнего россиянина с красно-белыми действует до лета 2027 года.
Источник: Legalbet
Фильцов: Зиньковский усилит "Локомотив". Галактионов знает подход к футболистам
Экс-голкипер "Локомотива" Александр Фильцов прокомментировал слухи о возможном переходе вингера "Спартака" Антона Зиньковского в стан "железнодорожников".
Фото: официальный сайт "Спартака"