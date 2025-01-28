"Если Заболотного снабжать мячами, то он будет хорош. Это смелый, работящий, неуступчивый игрок, хорошо борется вверху. Настоящий боец. Если бы у него ещё с пасом и техникой всё было в порядке, то это был бы идеальный футболист. Он может играть в хорошей команде", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Нападающий Антон Заболотный выступает за подмосковные "Химки" с июля 2024 года, когда в качестве свободного агента подписал с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне форвард принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 5 голевых передач и получил 5 жёлтых карточек.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет 750 тыс. евро.
Пономарёв назвал, чего не хватает Заболотному, чтобы стать идеальным футболистом
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о нападающем подмосковных "Химок" Антоне Заболотном.
Фото: ФК "Химки"