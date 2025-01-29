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"У нас в футболе много дилетантов". Ловчев объяснил, почему Мостовой не состоялся как тренер

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев поделился своим мнением, почему экс-игрок сборной России Александр Мостовой после завершения карьеры не состоялся как тренер.
Фото: ФК "Спартак"
"Он хорошо знает футбол, без сомнений. Но нужно время, чтобы что-то сделать в команде. Сначала взять Мостового в команду, потом нужно время, затем необходимы игроки под него. И тогда Мостовой без сомнений сделает хорошую команду. У нас ему всего этого не дадут, потому что клубами руководят люди, где дважды проиграешь, и тебя сразу выгоняют. У нас очень много дилетантов в футболе, а не таких профессионалов, как Мостовой", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

Александр Мостовой на профессиональном уровне занимался футболом с 1986 до 2005 гг. За это время он защищал цвета таких команд, как московские "Красная Пресня" и "Спартак", португальская "Бенфика", французские "Кан" и "Страсбур", испанские "Сельта" и "Алавес". Кроме того, на счету Мостового 65 матчей в составе национальных команд СССР, СНГ, России, в которых сумел забить 13 голов.

После завершения карьеры профессионального футболиста Александр Мостовой лишь в мае 2023 года начал обучение в академии Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии. Это обучение завершилось в ноябре 2024 года.

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