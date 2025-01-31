«В «Краснодаре» сейчас все выкладываются на полную. Все понимают, какие цели перед нами стоят», — отметил Кордоба.
Когда его спросили о трансферах «Зенита», он ответил: «А мы не сильные?»
«Не пугают ли меня трансферы «Зенита»? Я футболист, который играет на высоком уровне. Почему я должен бояться «Зенита»?, — добавил Кордоба «Чемпионату».
В текущем сезоне Кордоба принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Зенит», имея столько же очков, располагается на второй строчке, уступая только по дополнительным показателям.
Кордоба: почему я должен бояться "Зенит"? А Краснодар не сильный?
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал усиливающийся состав «Зенита».
Фото: ФК "Краснодар"