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Кордоба: почему я должен бояться "Зенит"? А Краснодар не сильный?

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал усиливающийся состав «Зенита».
Фото: ФК "Краснодар"
«В «Краснодаре» сейчас все выкладываются на полную. Все понимают, какие цели перед нами стоят», — отметил Кордоба.

Когда его спросили о трансферах «Зенита», он ответил: «А мы не сильные?»

«Не пугают ли меня трансферы «Зенита»? Я футболист, который играет на высоком уровне. Почему я должен бояться «Зенита»?, — добавил Кордоба «Чемпионату».

В текущем сезоне Кордоба принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Зенит», имея столько же очков, располагается на второй строчке, уступая только по дополнительным показателям.

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