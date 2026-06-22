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Уилкшир ответил, на что могла бы рассчитывать сборная России на ЧМ-26

Экс-игрок "Динамо" и сборной Австралии Люк Уилшкир предположил, на что могла бы рассчитывать Россия на ЧМ-26.
Фото: РФС
По словам Уилкшира, сборная России могла бы выйти из группы.

- С 48 участниками шансы были бы, многие сборные впервые принимают участие в таком турнире.
Россия могла бы пройти дальше группы, но для этого сначала им нужно отобраться на чемпионат мира, - приводит слова Уилкшира "РБ Спорт".

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде и завершится 19 июля. На групповом этапе мундиаля участвуют 48 национальных команд, 8 команд, занявших на групповом этапе третье место, проходят в плей-офф турнира. Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины, одержавшая победу над Францией в финале ЧМ-22.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

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