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Чернов: может, бразильцы в "Зените" наигрались и захотели на родину

Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о бразильских игроках "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
"Я не знаю, с чем связана перестройка в "Зените". Может, бразильцы у них наигрались. Хочется чего-то нового — в Европе поиграть или на родину уехать. Берут новых — молодая кровь. Перестройка в любом случае когда-то случилась бы", - цитирует Чернова "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел у "Ботафого" бразильского нападающего Луиса Энрике, в обратном направлении последовал Артур, а летом этого года к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел. Также петербургский клуб покинул бразильский полузащитник Клаудиньо, перешедший в катарский "Аль-Садд".

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака примет на своем поле московский ЦСКА.

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