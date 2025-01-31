"Я не знаю, с чем связана перестройка в "Зените". Может, бразильцы у них наигрались. Хочется чего-то нового — в Европе поиграть или на родину уехать. Берут новых — молодая кровь. Перестройка в любом случае когда-то случилась бы", - цитирует Чернова "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел у "Ботафого" бразильского нападающего Луиса Энрике, в обратном направлении последовал Артур, а летом этого года к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел. Также петербургский клуб покинул бразильский полузащитник Клаудиньо, перешедший в катарский "Аль-Садд".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака примет на своем поле московский ЦСКА.
Чернов: может, бразильцы в "Зените" наигрались и захотели на родину
Фото: ФК "Спартак"