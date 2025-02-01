- Могу ли я уйти из "Спартака"? Я остаюсь в клубе, сфокусирован только на "Спартаке". До лета еще много времени, я не думаю об уходе, а сосредоточен лишь на следующей игре, чтобы приносить пользу клубу. Интерес "ПСЖ"? Я ничего не слышал об этом.
Нападающий Манфред Угальде играет в России с января прошлого года. Футболист перебрался в московский "Спартак" из "Твенте" и подписал контракт до лета 2028 года. В этом сезоне 22-летний костариканец провел за красно-белых 22 матча во всех соревнованиях, где забил 16 голов и сделал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста своей национальной сборной в 15 миллионов евро.
Источник: "РБ Спорт"
Угальде: я остаюсь в клубе, сфокусирован только на "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Манфред Угальде заявил, что не покинет клуб зимой.
Фото: ФК "Спартак"