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Ньюкасл
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Борнмут
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Ливерпуль2 тайм
Эвертон
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Лестер2 тайм
Ипсвич
1 - 1 1 1
Саутгемптон2 тайм
Вулверхэмптон
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Хетафе
0 - 0 0 0
СевильяЗавершен
Вильярреал
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Вальядолид2 тайм
Атлетико
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Эспаньол
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Реал МадридНе начат

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Монца
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Удинезе
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Аталанта
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Болонья
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Штутгарт
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Бавария
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ХольштайнЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен
Бохум
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ФрайбургЗавершен
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Унион
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Брест
0 - 1 0 1
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Монако
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ОсерНе начат
Лилль
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Защитник "Краснодара" Тормена: будем надеяться, что у Энрике что-то пойдёт не совсем хорошо, а мы превзойдём "Зенит"

Защитник "Краснодара" Витор Тормена высказался о новичке "Зенита" Луисе Энрике.
Фото: ФК "Краснодар"
"Луис Энрике — хороший игрок. В Бразилии немного следил за ним. Он игрок сборной, и это пойдёт на пользу чемпионату России. Будем надеяться, что у него что-то пойдёт не совсем хорошо, а мы превзойдём "Зенит" в некоторых аспектах", - цитирует Тормену "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно приобрел нападающего "Ботафого" Луиса Энрике, в результате обмена в обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел.

После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством набранных очков в своем активе.

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