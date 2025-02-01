"Луис Энрике — хороший игрок. В Бразилии немного следил за ним. Он игрок сборной, и это пойдёт на пользу чемпионату России. Будем надеяться, что у него что-то пойдёт не совсем хорошо, а мы превзойдём "Зенит" в некоторых аспектах", - цитирует Тормену "Чемпионат".
Петербургский "Зенит" в зимнее трансферное окно приобрел нападающего "Ботафого" Луиса Энрике, в результате обмена в обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел.
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с таким же количеством набранных очков в своем активе.
Защитник "Краснодара" Тормена: будем надеяться, что у Энрике что-то пойдёт не совсем хорошо, а мы превзойдём "Зенит"
Защитник "Краснодара" Витор Тормена высказался о новичке "Зенита" Луисе Энрике.
Фото: ФК "Краснодар"