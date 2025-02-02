В то же время руководство "Спартака" смущает цена за 27-летнего футболиста - интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 15 млн евро. Кроме того, сомнения в трансфере тринидадского игрока вызывает тот факт, что он профильный вингер, который выступает на позиции центрального нападающего.
Также сообщается, что "Спартак" обратился к кандидатуре Гарсии после того, как не получилось договориться о переходе двух других неназванных форвардов.
В текущем сезоне Леви Гарсия 22 раза появился на поле в официальных матчах, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. Его действующий контракт с АЕКом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.
Источник: Metaratings
Источник: Станкович настаивает на трансфере Леви Гарсии. Руководство "Спартака" смущает цена
По информации СМИ, главному тренеру московского "Спартака" Деяну Станковичу очень нравится нападающий греческого АЕКа Леви Гарсия, и он настаивает на его трансфере.
Фото: ФК АЕК