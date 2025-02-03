"Пойдёт ли Черчесов в команды с меньшими бюджетом и амбициями? Если у него кукуха ещё не поехала, то, наверное, пойдёт. Если он адекватно себя оценивает и понимает, что главное — работать как тренер. И неважно, в какой ты команде. Но в Москве у него нет шансов, мне кажется. Не то, что из-за своеобразного характера. Просто он не тренер для топ-команд, это не его уровень. Он слабый", - приводит слова Попова Metaratings.
В конце января после 8 месяцев работы Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной Казахстана. Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как "Ваккер-Тироль" (Австрия), "Спартак" (Москва), "Жемчужина" (Сочи), "Терек" (Грозный), "Амкар" (Пермь), "Динамо" (Москва), "Легия" (Польша), "Ференцварош" (Венгрия), сборная России. Наивысшими достижениями тренера являются победы в чемпионате Польши (2015/16) и чемпионате Венгрии (2021/22, 2022/23).
Попов: если у Черчесова кукуха не поехала, то пойдёт в клубы с меньшими амбициями - в Москве у него нет шансов
Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о перспективах бывшего наставника сборных России и Казахстана Станислава Черчесова.
Фото: Казахстанская федерация футбола