По информации Sport Baza, итальянский клуб предложил аренду 30-летнего футболиста до конца сезона за 500 тысяч евро, с обязательным выкупом 70% прав на игрока за 3 миллиона долларов. В дальнейшем «Верона» была готова выкупить оставшиеся права на Рошу при определенных условиях.
Однако армейцы отказались отпускать одного из своих ключевых игроков, особенно после недавнего продления контракта с ним.
Роша присоединился к ЦСКА в сентябре 2022 года, перейдя из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.
В текущем сезоне бразильский защитник провёл 19 матчей во всех турнирах, в которых сделал 3 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.
СМИ: ЦСКА отклонил предложение "Вероны" по бразильскому защитнику Виллиану Роше
Футбольный клуб ЦСКА принял решение не продавать бразильского защитника Виллиана Рошу в итальянскую «Верону».
Фото: ФК ЦСКА