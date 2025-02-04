«В очередной раз информация от источников по Малкому далека от реальности, как Луна от Земли», — отметил Медведев «ВсеПроСпорт».
Напомним, ранее сообщалось, что футболист был заинтересован в возвращении в Петербург, однако клуб не смог договориться с «Аль-Хилялем».
В текущем сезоне Малком провёл 24 матча за «Аль-Хиляль», в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.
Александр Медведев: информация о Малкоме далека от реальности, как Луна от Земли
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах клуба с саудовским «Аль-Хилялем» по возможному возвращению Малкома в Россию.
Фото: ФК "Зенит"