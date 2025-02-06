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Гендир "Пари НН": Боселли — важный игрок нашей команды, один из лучших футболистов РПЛ

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался об игре Хуана Боселли.
Фото: ФК "Пари НН"
"Боселли — важный игрок нашей команды, один из лучших футболистов РПЛ. Интерес к нему есть, но мы рассчитываем на него как на боевую единицу. Не планируем с ним расставаться", - цитирует Мелик-Гусейнова "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что испанский "Хетафе" проявлял интерес к Хуану Боселли, однако в "Пари НН" отказались от продажи полузащитника.

В текущем сезоне Хуан Боселли провел во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 900 тысяч евро, контракт уругвайца с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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