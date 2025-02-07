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Булыкин: ЦСКА сможет побороться за чемпионство в текущем сезоне

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о чемпионских амбициях московского ЦСКА.
Фото: РФС
"В нашем чемпионате можно бороться за высокие места с тем составом, который есть у ЦСКА сейчас. Вопрос в том, как футболисты будут относиться к каждой игре и будут ли выжимать они максимум из каждого матча. Если ЦСКА это сможет сделать, то сможет побороться даже за чемпионство", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице с 39-ю очками в своем активе.

Команда Марко Николича проведет две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что петербургский "Зенит" является действующим обладателем трофея. Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.

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