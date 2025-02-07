"Большие траты "Спартака"? Пусть тратят, если есть возможность. Очевидно, что есть, иначе бы этого не делали. Как это скажется на борьбе за чемпионство? Красно-белые — уникальный клуб. "Спартак" может потратить €100 млн на трансферы и все равно не выиграть РПЛ. И это не станет чем-то удивительным", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Сегодня, 7-го февраля, московский "Спартак" объявил о переходе нападающего Ливая Гарсии. Предположительная сумма трансфера - 20 миллионов евро, эта покупка стала самой дорогой в истории красно-белых.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками в своем активе. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице. Команда Деяна Станковича сыграет с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в ближайшее время может подписать полузащитника аргентинского "Ривер Плейта" Пабло Солари.
Канчельскис: "Спартак" может потратить 100 миллионов на трансферы и все равно не выиграть РПЛ
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о трансферной политике московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"