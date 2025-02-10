По информации источника, "Зенит" сделал предложение по покупке правого защитника "Олимпиакоса" Коштиньи на сумму, превышающую 10 миллионов евро, однако получил отказ. Подчеркивается, что игрок был согласен на трансфер в российский клуб.
Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы проявляют интерес к 24-летнему Коштинье.
В этом сезоне португальский футболист сыграл за греческую команду в 26 матчах и записал в свой актив три голевые передачи. Деуствующее трудовое соглашение защитника рассчитано до 30 июня 2028 года.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Олимпиакос" отказался продавать Коштинью в "Зенит"
Защитник Коштинья не перейдет в "Зенит".
Фото: Global Look Press