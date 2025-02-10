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"СЭ": "Олимпиакос" отказался продавать Коштинью в "Зенит"

Защитник Коштинья не перейдет в "Зенит".
Фото: Global Look Press
По информации источника, "Зенит" сделал предложение по покупке правого защитника "Олимпиакоса" Коштиньи на сумму, превышающую 10 миллионов евро, однако получил отказ. Подчеркивается, что игрок был согласен на трансфер в российский клуб.

Напомним, ранее сообщалось, что петербуржцы проявляют интерес к 24-летнему Коштинье.

В этом сезоне португальский футболист сыграл за греческую команду в 26 матчах и записал в свой актив три голевые передачи. Деуствующее трудовое соглашение защитника рассчитано до 30 июня 2028 года.

Источник: "СЭ"

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