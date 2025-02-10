"Удивляют спартаковцы. Мне кажется, сказывается опыт Станковича как игрока и его работа, а также уровень игры "Спартака". Плюс, обстановка в команде достаточно управляемая… Все игроки работают на интерес команды. Все хотят победить. Думаю, Станковичу удалось грамотно внедрить свои игровые идеи и наладить обстановку в "Спартаке". Команда действительно объединена вокруг своей большой задачи", - приводит слова Бышовца "Матч ТВ".
Сербский специалист Деян Станкович занял пост главного тренера московского "Спартака" в мае 2024 года. Под его руководством красно-белые в 18 турах текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрали 37 очков, которые позволяют на данный момент занимать третье место в турнирной таблице.
В первом матче после зимней паузы "Спартак" 2 марта в рамках 19-го тура РПЛ на своем поле сыграет против футбольного клуба "Оренбург".
Бышовец: Станковичу удалось наладить обстановку в "Спартаке"
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о выступлении московского "Спартака" под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"