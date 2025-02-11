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В Турции считают, что "Бешикташ" не отпустит Фернандеша дешевле, чем за 30 миллионов евро

Турецкий журналист Джанер Исбегендир высказался о возможном переходе Жедсона Фернандеша в "Спартак".
Фото: ФК "Бешикташ"
"В контракте футболиста указано, что клуб должен будет направить 50 процентов с будущей продажи Фернандеша "Бенфике". Учитывая, что Жедсон был куплен за 6 миллионов, не думаю, что "Бешикташ" отдаст футболиста меньше, чем за 30 миллионов евро", - цитирует Исбегендира "СЭ".

Ранее появилась информация, что московский "Спартак" близок к подписанию полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша. Сообщается, что детали сделки будут согласованы к концу недели.

В текущем сезоне Жедсон Фернандеш провел за турецкий "Бешикташ" во всех турнирах 33 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего полузащитника в 17 миллионов евро, контракт португальца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Ранее Жедсон Фернандеш выступал за английский "Тоттенхэм", турецкий "Галатасарай" и португальскую "Бенфику".

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