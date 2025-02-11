"К потасовке понятно, что привело. На мой взгляд, арбитр потерял нить игры, матч складывался нервно, с большим количеством фолов. Все нервничали, и мы тоже. Произошла перепалка. В итоге тренера удалили, и я, чтобы снизить градус, пошел с Деяном. Мы посидели с ним, поговорили. Все это подпортило впечатление от игры", - поделился Семак.
"Зенит" и "Спартак" встречались в финальном матче Зимнего кубка РПЛ в рамках подготовки к возобновлению регулярного сезона. Игра завершилась крупной победой подопечных Сергея Семака. Победный гол на счету бразильского вингера Луиса Энрике. Еще по мячу забили полузащитник Вендел и форвард Матео Кассьерра.
Во втором тайме после стычки двух тренерских штабов красную карточку получил наставник красно-белых Деян Станкович. Главному тренеру "Зенита" Сергею Семаку была показана лишь желтая карточка. Несмотря на это оба тренера покинули свои места и отправились на трибуну.
Источник: "Матч ТВ"
Семак - о потасовке в матче "Спартака" и "Зенита": арбитр потерял нить игры, это подпортило впечатление
Наставник "Зенита" Сергей Семак прокомментировал судейство в финале Зимнего кубка РПЛ против "Спартака" (3:0).
Фото: официальный сайт "Зенита"