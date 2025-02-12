«Игрок ли основы новичок «Спартака» Пабло Солари? Мне кажется, «Спартак» уже стабилизировал состав. И тем, кто придет, придется очень постараться, чтобы влиться в эту команду. Если «Спартак» хочет бороться за золото, а с таким усилением других задач, мне кажется, нельзя ставить, то эти футболисты должны сразу вставать на место игроков стартового состава и давать результат», — цитирует Радимова «Матч ТВ».
Стоит отметить, что в это трансферное окно «Спартак» уже пополнился тремя новыми футболистами: вратарем Ильей Помазуном, нападающим Ливай Гарсией и вингером Пабло Солари.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков. В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые встретятся с «Оренбургом» на домашнем стадионе «Лукойл Арена» 2 марта.
Радимов: новичкам "Спартака" придется очень постараться, чтобы влиться в эту команду
Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов заявил, что новичкам «Спартака» предстоит непростая адаптация, поскольку команде важно получать результат уже сейчас.
Фото: ФК "Спартак"