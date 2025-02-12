«Вытеснили ли деньги душу из футбола? Наверное. В футбол пришли огромные деньги, игроков покупают за сумасшедшие суммы после одного сезона, в котором они чуть более ярко себя проявляют. Сколько я стоил на пике? Четыре миллиона, когда переходил в «Спартак». Хотя там была своя история. Начинали как обычно с большего, как и бывает в России. А остановились на четырех миллионах. Но сколько просили за меня изначально, даже не знаю», — цитирует Мирзова «Матч ТВ».
Мирзов присоединился к «Спартаку» из «Ростова» летом 2019 года, перейдя в новый клуб за 4 миллиона евро. На тот момент портал Transfermarkt оценивал его стоимость в 2,5 миллиона. За «Спартак» Мирзов провел 33 матча, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Летом 2022 года он покинул клуб на правах свободного агента и перешёл в подмосковные «Химки». В текущем сезоне 31-летний игрок уже сыграл 20 матчей за «Химки» во всех турнирах и забил 3 гола. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.
Мирзов поделился подробностями своего трансфера в "Спартак" в 2019 году
Бывший полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов поделился деталями своего перехода в московский клуб в 2019 году.
Фото: ФК "Спартак"