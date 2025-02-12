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Сперцян - об интересе "ПСЖ": мой агент была в Париже, было какое-то общение

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о заинтересованности в нем со стороны "ПСЖ".
Фото: ФК "Краснодар"
- Что касается "ПСЖ", то мой агент была в Париже, у нее было какое-то общение по мне, и все. И, если не ошибаюсь, у Моти Сафонова спросили за меня и еще за нескольких игроков. Но никакого предложения или созвонов не было. Ни с кем не общался.

Эдуард Сперцян, играющий на позиции атакующего полузащитника, является воспитанником Академии "Краснодара" и выступает за "быков" с 2021 года. Контракт 24-летнего футболиста национальной сборной Армении истекает летом 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел за краснодарскую команду 25 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и три результативные передачи.

Источник: "Чемпионат"

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