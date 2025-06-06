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Источник: "Динамо" объявит о назначении Карпина в течение 10 дней

Стало известно, когда Валерий Карпин может возглавить "Динамо".
Фото: сборная России
Как утверждает источник, московское "Динамо" объявит о назначении Валерия Карпина новым главным тренером команды до 16 июня. В этот день бело-голубые должны выйти из отпуска и приступить к подготовке к новому сезону.

56-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021 года. С марта 2022-го Карпин совмещал работу в национальной команде с "Ростовом", который покинул в феврале этого года.

1 мая "Динамо" покинул Марцел Личка, исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

Источник: "РИА Новости"

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