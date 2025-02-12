— Думаю, "Спартак" не станет просто так выбрасывать деньги. Ну а футболист, у которого и скорость хорошая, и отдать, и забить может — однозначно усиление для "Спартака". Сейчас главное, чтобы он вписался в игру "Спартака" и помог команде. Можно сказать, что это обученный игрок, с хорошим дриблингом.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Колыванов — о переходе Солари: "Спартак" не станет просто так выбрасывать деньги
Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов поделился с Rusfootball.info мнением о приобретении
Фото: ФК "Спартак"