"Мимович — один из лучших молодых правых защитников Европы. В будущем Огнен будет долго выступать за сборную Сербии. У него невероятная скорость и другие физические данные, а также очень хорошая техника и навыки обращения с мячом. На мой взгляд, он похож на Ивановича, когда тот был в этом возрасте", - цитирует Терзича "Матч ТВ".
Огнен Мимович перешел в петербургский "Зенит" из турецкого "Фенербахче" на правах аренды до конца этого сезона. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах за "Црвену Звезду" 19 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего серба в 4 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает 6-е место в таблице. Напомним, что команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести лет, также петербуржцы являются действующими обладателями Суперкубка и Кубка страны. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Гендир "Црвены Звезды": Мимович — один из лучших молодых правых защитников Европы
Генеральный директор "Црвены Звезды" Звездан Терзич высказался об игре Огнена Мимовича.
Фото: ФК "Зенит"