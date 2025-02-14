«Зимой застудил нерв на руке. В Москве сделали три операции и столько же в Германии. Но руку не смогли восстановить. До сих пор кисть вот так висит. Представьте, как он бегает. Как это произошло? В самолете. Облокотился, задремал, и все. Проснулся — руку не чувствует», — цитирует Орещука «СЭ».
Максимилиан Филипп играл за «Динамо» с 2019 по 2020 год. Он перешёл в эту команду из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро. Всего за бело-голубых нападающий провёл 29 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 1 ассист.
В октябре 2020 года Максимилиана отдали в аренду в «Вольфсбург» за 2 миллиона евро. По окончании сезона немецкий клуб выкупил игрока за 7,5 миллионов.
Сейчас 30-летний Филипп играет за «Фрайбург». В текущем сезоне он принял участие в трёх матчах.
Орещук рассказал, как Филипп застудил нерв в самолете и не смог восстановить руку
Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о травме Максимиалиана Филиппа, бывшего полузащитника «Динамо».
Фото: ФК "Динамо"