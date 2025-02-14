У "Спартака" раньше был один центр принятия решений — Леонид Федун. Сейчас "Лукойл" имеет деньги и возможности. Тот самый случай, когда перчатка Шамиля Газизова до "Зенита" не долетела. Возможно, "лукойловская" перчатка долетит. "Спартак" очень хочет сместить "Зенит" с трона. Плюс клуб тотально доверяет Станковичу и в лице руководства слушает, какие позиции хочет усилить тренер", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 37-ю набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице. Отставание красно-белых от промежуточных лидеров - футбольного клуба "Краснодар" и петербургского "Зенита" - на данный момент составляет 2 очка.
В последний раз "Спартак" становился чемпионом России в сезоне-2016/17. Действующим чемпионом страны является "Зенит", который занимал первое место в таблице Российской Премьер-Лиги последние шесть сезонов подряд.
Генич: "Спартак" хочет сместить "Зенит" с трона. Возможно, "лукойловская" перчатка долетит
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о том, как в московском "Спартаке" принимаются решения.
Фото: РПЛ