"Угальде хорошо вписался в игру красно-белых. Непонятно, кто будет играть в основном составе, потому что клуб купил игрока за 20 миллионов евро. Если Манфред будет выходить в основном составе, то будет лучшим бомбардиром, он фартовый парень. К Угальде изначально относились скептически, но потом он разыгрался и выглядит прилично, несмотря на небольшой рост", - цитирует Заварзина "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 15 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 3-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом". Команда Деяна Станковича проведет выездную встречу с тольяттинским "Акроном" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Заварзин: если Угальде будет выходить в основном составе, то будет лучшим бомбардиром, он фартовый парень
Бывший президент Премьер-Лиги Юрий Заварзин высказался об игре нападающего "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"