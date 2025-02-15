"Уход Гарре будет потерей. Да, сезон получается неоднозначным. Но сейчас есть период, чтобы набрать хорошую форму на сборах. Если уходить в аренду, то только если его самого не устраивает что-то в клубе или городе", - приводит слова Таранова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бразильский "Васко де Гама" близок к достижению договоренности с "Крыльями Советов" об аренде крайнего нападающего самарского клуба Бенхамина Гарре с обязательным выкупом в 4 миллиона евро.
Действующий контракт аргентинского игрока с волжанами рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Таранов оценил для "Крыльев Советов" последствия ухода Гарре
Бывший защитник "Крыльев Советов" Иван Таранов высказался о возможном уходе из самарского клуба нападающего Бенхамина Гарре в бразильский "Васко да Гама" на правах аренды.
Фото: ФК "Крылья Советов"