"В "Зените" с этим проблем нет, потому что 10 человек сидят и чемпионами становятся. Там есть такие футболисты, которые два раза на замену вышли и стали чемпионами, а потом рассказывают о своем чемпионстве. А никто не знает вообще, как они играют. Но они довольны и счастливы жизнью", - приводит слова Мостового "ВсеПроСпорт".
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России. Сине-бело-голубые занимали первое место в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиги последние шесть сезонов. В текущем сезоне подопечные Сергея Семака в 18 матчах набрали 39 очков, которые позволяют команде на данный момент располагаться на второй строчке, уступая промежуточному лидеру РПЛ - "Краснодару" - по дополнительным показателям.
Мостовой: в "Зените" есть игроки, которые два раза вышли на замену и стали чемпионами, а их не знают
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о большом количестве футболистов, которые числятся в составе петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"