«Больше никакие клубы, кроме «Динамо» и «Зенита», им не интересовались. Согласно информации от «Локомотива», те предложения, которые были, их не устроили, поэтому Саша готовится к возобновлению сезона в команде и продолжит там карьеру. С уверенностью в 99 процентов он останется в «Локомотиве», — цитирует Кузьмичева «СЭ».
Всего за «Локомотив» 23-летний защитник сыграл 65 матчей, в которых забил два гола и сделал два результативных паса.
После 18 туров «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. 28 февраля железнодорожники проведут свой первый матч после возобновления чемпионата, встречаясь с махачкалинским «Динамо».
Агент Сильянова рассказал о будущем игрока
Представитель защитника «Локомотива» Александра Сильянова Владимир Кузьмичев заявил, что футболист, скорее всего, продолжит карьеру в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"