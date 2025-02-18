«Где проявляется мощность трансферов «Спартака»? Ну, пока как минимум в платежных ведомостях. Я видел игру Ливая Гарсии в матче против «Зенита» в финале зимнего турнира в ОАЭ – он вышел справа, то есть они посадили на скамейку Бонгонду. Но Бонгонда-то уже действующий игрок в комбинации с Угальде и Барко, он незаменим. И если они его сейчас отодвинут», — цитирует Орлова «РБ Спорт».
Ливай Гарсия стал самым дорогим приобретением «Спартака» в его истории. За форварда, который играл за греческий АЕК, заплатили 18,7 миллионов евро. Кроме того, москвичи приобрели вингера «Ривер Плейта» Пабло Солари за 10 миллионов евро.
После 18 туров Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
Орлов — о новых игроках "Спартака": мощность трансферов пока проявляется только в платежных ведомостях
Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о том, может ли московский «Спартак» с активностью на трансферном рынке составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"