"Конечно, Зиньковскому важна игровая практика, а в "Спартаке" он давно не играл. Аренда пойдёт на пользу и Антону и "Крыльям Советов", ведь он поможет команде сохранить прописку в РПЛ, а к тому же там Осинькин, которого он знает с самого детства. От этой аренды все стороны останутся только в плюсе", - цитирует Дьякова "Чемпионат".
Сегодня, 18-го февраля, полузащитник Антон Зиньковский перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды до конца этого сезона.
В текущем сезоне Антон Зиньковский провел за московский "Спартак" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего полузащитника в 2,5 миллионов евро. Ранее Зиньковский уже выступал за самарский клуб.
После 18-ти сыгранных туров самарцы занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 18-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице с 37-ю очками в своем активе.
Дьяков: Зиньковский поможет "Крыльям Советов" сохранить прописку в РПЛ
Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о переходе Антона Зиньковского в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Спартак"